Drogen-Lenker (18) krachte mit Auto gegen Baum

Der junge Mann aus dem Bezirk Villach-Land war am Sonntagvormittag mit seinem Auto am Drauradweg in Olsach unterwegs. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. „Sein Wagen überschlug sich und kam am Dach liegend zum Stillstand“, heißt es seitens der Polizei. Der 18-Jährige wurde mit Verletzungen ins LKH Villach eingeliefert. „Dort wurde bei ihm eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel festgestellt“, so die Beamten abschließend.