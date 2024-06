Kommende Woche: Gewitter und bis zu 30 Grad in der Steiermark erwartet

Veröffentlicht am 23. Juni 2024, 15:55 / ©Montage: angelo_2892 /5 Minuten

Am Montag und Dienstag können sich vor allem die östlichen Regionen auf sonniges Wetter mit Temperaturen bis zu 26 bis 27 Grad freuen. Auch die Obersteiermark wird am Dienstag viel Sonne sehen, während am Nachmittag möglicherweise vereinzelter Regen aufzieht. Im Süden hingegen werden dichtere Wolken erwartet.

Gewitter am Mittwoch und Donnerstag möglich

Der Mittwoch wird laut Paul Rainer unbeständiger, besonders im Bergland und im Süden der Steiermark können Gewitter auftreten, bei Temperaturen um die 26 bis 27 Grad. Auch am Donnerstag bleibt die Gewitterneigung bestehen, wobei die Temperaturen auf bis zu 28 bis 29 Grad steigen können.

Freitag bringt bis zu 30 Grad mit sich

Der Freitag verspricht hingegen sommerliche Verhältnisse mit Höchstwerten bis zu 30 Grad. „Kommende Woche prägen lokale Gewitter und warme Temperaturen das Wettergeschehen“, so Meteorologe Paul Rainer von der Geosphere Austria.