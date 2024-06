Stadt Graz unterstützt „Aufsteirern“ mit 82.500 Euro Förderung

Veröffentlicht am 23. Juni 2024, 16:17 / ©5 Minuten

Das Aufsteirern Festival kehrt am 14. und 15. September in die Grazer Innenstadt zurück, um das reiche Brauchtum und Kulturgut der Steiermark zu zelebrieren. Auf dem Programm stehen zahlreiche Aussteller, die mit Handwerkskunst, Naturprodukten und Köstlichkeiten das Herz der Steirer höher schlagen lassen. Ebenso präsentieren sich volkskulturelle Verbände sowie Musik- und Tanzgruppen, die mit ihren Darbietungen für eine authentische Atmosphäre sorgen. Der Stadtsenat hat einstimmig beschlossen, das Event mit einer Förderung in Höhe von 82.500 Euro zu unterstützen.