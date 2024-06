Leichen-Rätsel am Bodensee: Zweiter Fund innerhalb weniger Stunden

Schockierende Szenen am Bodensee: Zwei Leichen wurden innerhalb weniger Stunden entdeckt, wie Medien berichten. Die Identität der beiden Opfer ist bislang unbekannt. Eine Bootsfahrerin machte am Samstagvormittag die erschreckende Entdeckung. Am Samstagabend dann die nächste Schocknachricht: Drei Kajakfahrer fanden zwischen Hard im österreichischen Bezirk Bregenz und Lindau einen leblosen Körper im Wasser, berichtete die österreichische Polizei am Sonntag. Die Todesumstände und Identitäten werden nun ermittelt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.06.2024 um 16:46 Uhr aktualisiert