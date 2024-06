Wegen Rollsplitt: Motorradfahrer (49) schwer verletzt

Am 23. Juni 2024, gegen 14:15 Uhr fuhren drei befreundete Männer (22, 48 und 49 Jahre alt) mit je einem Motorrad auf der Diexer Landesstraße aus Brückl in Richtung Diex.

Von Fahrbahn abgekommen

Der 49-jährige Motorradlenker aus dem Bezirk Wolfsberg fuhr als letzter der drei und kam mit dem von ihm gelenkten Motorrad in Johannserberg in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, in der Folge zu Sturz und in der angrenzenden Wiese zu liegen.

Mit der Rettung ins UKH

Dabei erlitt er schwere Verletzungen und musste nach notärztlicher Erstversorgung von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht werden. Der Verunfallte gab an, es habe sich Rollsplitt auf der Fahrbahn befunden und er sei dadurch nach rechts von der Straße abgekommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.06.2024 um 16:49 Uhr aktualisiert