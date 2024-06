Sonntagstragödie: Motorradlenker (29) verliert Leben bei Überholmanöver

Veröffentlicht am 23. Juni 2024, 17:21 / ©Fotomontage: Pexels / SİNAN ÖNDER & RK / Trummer

Ein 29-jähriger Motorradlenker verlor bei einem tragischen Unfall in Schaftal, Graz-Umgebung, sein Leben. Der Lenker übersah in einer leichten Linkskurve einen entgegenkommenden Wagen und kollidierte mit diesem.

Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit entgegenkommendem Auto

Der tragische Vorfall ereignete sich gegen 11.45 Uhr, als der junge Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung auf seinem Motorrad in Richtung Graz unterwegs war. Beim Versuch, einen vor ihm fahrenden Wagen zu überholen, dabei dürfe er den entgegenkommenden Wagen eines 58-jährigen Fahrers aus dem Bezirk Leoben übersehen haben. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen durch unbeteiligte Verkehrsteilnehmer verstarb der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle.

Rotes Kreuz betreut Unfallbeteiligte: 58-Jähriger und Mitfahrer ins LKH Graz gebracht

Das Rote Kreuz bot umgehend Betreuung für die Unfallbeteiligten, Zeugen und Ersthelfer in den Räumlichkeiten der Feuerwehr Kainbach an. Der Wagen des 58-jährigen Fahrers war mit insgesamt drei Personen besetzt. „Der 58-Jährige sowie ein 27-jähriger Mitfahrer (G) wurden zur medizinischen Abklärung in das LKH Graz verbracht. Derzeit ist noch kein Verletzungsgrad bekannt“, heißt es seitens der Polizei.