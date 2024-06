Neblige Wetterlage: Frau (42) verletzte sich bei Wanderung

Veröffentlicht am 23. Juni 2024, 18:12 / ©Bergrettung Villach

Am 23. Juni 2024, um 10.30 Uhr wanderte eine 42-jährige Österreicherin mit ihren zwei Kindern und einer Freundin in Finkenberg vom Friesenberghaus (2498 Meter) auf dem rot markierten Wanderweg Nr. 532 in Richtung Schlegeisstausee.

Verletzungen im Beckenbereich

Nach einer Gehzeit von ca. 15 Minuten rutschte sie auf einer nassen Felsplatte aus, kam zu Sturz und zog sich dadurch Verletzungen im Beckenbereich zu. Die nebelige Wetterlage ließ vorerst einen Hubschraubereinsatz nicht zu, weshalb die Bergrettung Ginzling alarmiert wurde.

Mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Die Frau wurde von der Bergrettung bis zur Friesenbergalm abtransportiert und von dort aus nach einer kurzen Wetterbesserung vom Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Schwaz geflogen.