Gefährliches Überholmanöver: Mann (20) krachte gegen Auto

Der 20-jährige Grazer fuhr gegen 15.45 Uhr mit seinem Motorrad die Steinbergstraße in nördliche Richtung und überholte in einer starken Rechtskurve vor der Kreuzung zur Einödstraße laut eigenen Angaben drei Personenkraftwagen.

Erstversorgung

In der Kurve legte er sein Motorrad in starke Schräglage, rutschte dabei weg und stieß gegen ein entgegenkommendes Auto. Der 20-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und wurde dabei leicht an der linken Hand verletzt. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz unterschrieb der 20-Jährige einen Revers und nahm keine weitere ärztliche Hilfe in Anspruch.