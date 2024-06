Eingeschlossenes Rehkitz befreit und in Freiheit entlassen

Am Einsatzort konnte das eingeschlossene Wildtier durch die einschreitenden Beamten der PI Pörtschach in dem eingefriedeten Seegrundstück gefangen und geborgen werden.

Mit Wasser versorgt

Da das Jungtier laut den Angaben von Zeugen bereits seit den Morgenstunden in dem Hinterhof des Grundstückes eingeschlossen war, wurde es durch die Beamten mit Wasser versorgt und anschließend an den örtlich zuständigen Jäger übergeben. Der ortskundige Jäger verbrachte das Jungtier anschließend in sein Revier, wo es in die Freiheit entlassen wurde.