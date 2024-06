Auto rollte rückwärts: Mann (61) schwer verletzt

Veröffentlicht am 23. Juni 2024, 20:43 / ©BMI/KK

Dazu hielt der 70-Jährige laut eigenen Angaben sein Fahrzeug an, um seinen Bekannten in seinem Fahrzeug ein Stück bergwärts mitzunehmen. Aus derzeit nicht geklärter Ursache rollte der 70-Jährige mit seinem Auto offensichtlich ein Stück rückwärts. Dabei prallte er mit dem Heck seines Fahrzeugs gegen den auf der Fahrbahn befindlichen 61-jährigen Bekannten, der zu Sturz kam und durch den Vorfall schwere Verletzungen erlitt.

Schwere Alkoholisierung

Der schwer Verletzte wurde nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle durch das Team des Rettungshubschraubers RK 1 in das LKH Klagenfur geflogen. Ein bei dem Lenker durchgeführte Alkomatentest ergab eine schwere Alkoholisierung. Beim Unfallopfer konnte aufgrund des Verletzungsgrades an der Unfallstelle keine Alkotest durchgeführt werden.