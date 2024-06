Ausgedehnte Wolkenfelder: So wird heute das Wetter in Kärnten

Am Montag scheint in der Früh im Norden noch etwas länger die Sonne. Schon am Vormittag ziehen dann in Kärnten von Slowenien her bald ausgedehnte Wolkenfelder auf. Vorübergehend ist dann im Bereich der Berge im Süden und später im westlichen Oberkärnten etwas Regen möglich, sonst sollte es überall trocken bleiben.

Wolken lockern auf

Im Laufe des Nachmittags lockern die Wolken von Osten her allmählich wieder auf und es sollte zwischendurch noch teils sonnig werden. Die Höchstwerte liegen im Bereich zwischen 21 und 26 Grad.