40 Flaschen Wein: LAC-Athletin räumte beim St. Laurent Lauf ab

Nicht zu schlagen war Nadin Kazianka beim Laurentlauf in Tattendorf in Niederösterreich. Die LAC-Klagenfurt-Ausdauerspezialistin lief die 10 Kilometer in ganz ausgezeichneten 42:38,2 Minuten.

Über 40 Flaschen

Auch der Siegespreis kann sich sehen lassen. Kazianka wurde in St. Laurent Boutillen aufgewogen – mehr als 40 Flaschen durfte sie nach Kärnten mitnehmen. Für die zweite LAC-Spitzenplatzierung in Tattendorf sorgte Andrea Herzog in der Klasse W50. Die fünf Kilometer bewältigte sie in 22:41,4 Minuten und erkämpfte sich damit den zweiten Platz.

Sparkassen CityRun in Weiz

Für die zweite LAC-Spitzenplatzierung sorgte am letzten Wochenende Hans-Joachim Imre in Weiz in der Steiermark. Beim 4. Sparkasse CityRun stürmte der M60-Athlet zum überlegenen Sieg der Klasse AK3. Stark auch seine Zeit, die vier Kilometer lief er in 14:27 Minuten.