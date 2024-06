Let’s go to the Beach: Starte in die Ferien mit einer Party am See

Nächsten Samstag wird am Faaker See im Panormabeach Party gemacht.

Nächsten Samstag wird am Faaker See im Panormabeach Party gemacht.

Noch lässiger kann man eigentlich nicht in die Ferien starten – und die Villacher Schüler haben es sich nach den vielen stressigen, lernintensiven Monaten wirklich verdient: Am letzten Samstag des ablaufenden Schuljahres, am 29. Juni, von 13 bis 17 Uhr veranstaltet die Stadt Villach gemeinsam mit der Antenne Kärnten und der Kärntnermilch eine großartige Beachparty am Faaker See in Drobollach – bei freiem Eintritt.

Flotte Musik und erfrischende GEtränke

Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig hat das Fest quasi angeschupft: „Wer fleißig arbeitet, soll auch entsprechend feiern! Und ein gelungener Schulschluss ist ein guter Grund dafür. Ich wünsche allen Schülern eine super Beachparty und einen perfekten Sommer!“ Flotte Musik zum Abtanzen in die Ferien bietet der Antennen-DJ, die Kärntnermilch erfrischt mit kostenlosen Milchprodukten.

Unterhaltungs-Überraschungen

Für die weitere gastronomische Versorgung stehen die Pächter Christian und Manuel Erlacher wie gewohnt bereit. Daneben warten weitere Unterhaltungs-Überraschungen auf die Schüler, die Top-Infrastruktur des Panoramabeach und ein unvergesslicher Start vor einer Traumkulisse in die Sommerferien.