Klimaprotest am Donauinselfest: Orange Farbwolke und 25-Meter Banner

Gleichzeitig zog eine Wolke aus orange gefärbter Maisstärke über das Festivalgelände. Das Farbpulver wurde aus einer Gondel an einem 40 Meter hohen Kran geworfen, eine Werbeattraktion einer Billigfluglinie. “Gestern haben wir nicht gestört und sie haben uns – und der Band Itchy – das Mikrofon abgedreht. Das zeigt, dass nicht zugehört wird, wenn wir nicht stören. Darum stören wir heute wieder, solange bis die Klimakatastrophe ernst genommen wird!”, erzählt Bianca Müller, die gestern von der Band auf die Bühne gebeten wurde.

„Der Klimanotstand ist hier und jetzt“

Bianca Müller, die heute Farbpulver aus der Werbe-Gondel warf, erklärt: “Der Klimanotstand ist hier und jetzt. Gestern wurde Zermatt in der Schweiz Schauplatz massiver Unwetter, samt Vermisster und Todesopfer. Die Farbwolke ist ein Notfallsignal!“ Julian Schütter, ehemaliger Ski-Profi und ebenfalls in der Gondel, ergänzt: “Die Veranstalter des Donauinselfest drehen nicht nur Mikros ab, sondern bieten auch Billigfluglinien eine Werbeplattform. Und das, obwohl der Klimarat schon vor zwei Jahren ein Werbeverbot für besonders klimaschädliche Produkte empfohlen hat”.

25-Meter langes Banner

Fünf weitere Personen befestigten ein Banner mit Aufschrift “Wir sind die Letzte Generation vor den Kipppunkten” an das Brückengeländer – in perfekter Sichtweite zur Flughafen Schlagerbühne während Marc Pirchers Auftritt. “Erst wenn das Grundrecht auf Klimaschutz in der Verfassung steht, beenden wir unsere Proteste”, so Schütter.