Nach Sprung in Heuhaufen: 10-Jährige wird plötzlich bewusstlos

Eine 10-jährige Oberösterreicherin war gemeinsam mit ihrer Mutter am gestrigen Sonntag, den 23. Juni, in einem Freizeitpark im Bezirk Freistadt (Oberösterreich). Kurz vor 15 Uhr hat sie sich dann zu einem Heusprungturm dort begeben. Sie kletterte über die Holzstiege auf die Absprungplattform, von wo sie aus einer Höhe von etwa 1,60 Meter auf das Heu unter ihr sprang.

Mutter leistete sofort Erste Hilfe

Eigentlich schien alles okay zu sein, sie kam mit beiden Beinen voraus auf, anschließend fiel sie aber auf den Rücken, wo sie kurze Zeit plötzlich bewusstlos war. Die Mutter, die sich in der Nähe aufhielt, leistete sofort Erste Hilfe. Das verletzte Kind wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik nach Linz gebracht.