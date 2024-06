11-Jährige zwei Tage vermisst: Jugendlicher liefert wichtigen Hinweis

Die Mutter einer 11-Jährigen meldete am 21. Juni gegen 22.15 Uhr, dass ihre Tochter nicht heimgekommen ist, nachdem sie um 21 Uhr zuhause eintreffen hätte sollen. Die 34-Jährige sah sie zuletzt um 19.15 Uhr, als sie sich von ihrem Zimmer ihre Powerbank holte. Kurze Zeit später hatte die 11-Jährige ihr Mobiltelefon ausgeschalten und war seitdem nicht mehr erreichbar. Gegen 17 Uhr postete sie nochmal auf einer Social Media Plattform. Sie konnte zuletzt im Bereich des Hauptbahnhofes Linz geortet werden, dann war das Handy aber wieder offline.

11-Jährige war beim Pleschinger See

Zwei Tage später gibt es Entwarnung: Die Mutter der 11-jährigen Vermissten informierte am 23. Juni gegen 16 Uhr die Polizei, dass ihre Tochter sich wieder wohlauf in ihrer Obhut befindet. Die 34-Jährige hatte am Vorabend sämtlichen Jugendlichen im Bahnhofsbereich ihre Telefonnummer gegeben. Einer dieser Jugendlichen informierte sie dann am 23. Juni 2024, dass sich die 11-Jährige am Pleschinger See befindet. Sie fuhr daraufhin sofort zum See und traf dort ihre Tochter.