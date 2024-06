Verfolgungsjagd durch Klagenfurt: Polizisten stoppen Flüchtigen filmreif

Mitten in der Nacht fand in Klagenfurt eine filmreife Verfolgungsjagd statt.

Mitten in der Nacht konnte von Polizisten in der Pischeldorfer Straße in Klagenfurt ein nicht beleuchtetes Motorrad ohne Kennzeichen wahrgenommen werden. Der 17-jährige Lenker aus dem Bezirk Klagenfurt-Land war dabei auch mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und bog in weiterer Folge in die Kraßniggstraße ein.

Der 17-Jährige flüchtete vor der Polizei

Als er im Bereich der Kreuzung mit der St. Veiter Straße anhielt, begaben sich die Beamten neben ihn, als der 17-Jährige das Polizeiauto sah, flüchtete er aber schlagartig die St. Veiter Straße in Richtung Süden. Der junge Mann war so schnell unterwegs – mit mehr als 100 km/h -, dass die Polizisten ihn nicht einholen konnten und sich der Abstand zwischen ihnen und dem Motorradfahrer immer weiter vergrößerte.

Im Schillerpark kam er zu Sturz

In weiterer Folge flüchtete er in die Theatergasse und setzte seine Fahrt in Richtung der Radezkystraße fort. Im Bereich des Schillerparks raste der Motorradfahrer über den Gehsteig in Richtung des Parkbereichs und kam dabei bei den dortigen Parkbänken zu Sturz. Er setzte sich gleich wieder auf das Motorrad und erhöhte deutlich hörbar die Motordrehzahl, weshalb von einem weiteren Fluchtversuch ausgegangen werden musste.

Kärntner wurde verletzt

Der 17-Jährige konnte jedoch von den Beamten mit einem Hechtsprung vom Motorrad geholt werden. Bei dem Sturz hatte sich der junge Kärntner verletzt und wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Zudem wird er nun angezeigt, wie die Polizei abschließend berichtet.