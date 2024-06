Feuerwehr trauert um Mitglied: Kamerad (29) starb bei tragischem Unfall

Veröffentlicht am 24. Juni 2024, 07:12 / ©Montage: 5 Minuten/Canva

Die Feuerwehr trauert um ihr Mitglied: „In tiefer Trauer und mit großer Betroffenheit erfüllt die Freiwillige Feuerwehr Gössendorf die traurige Pflicht, das Ableben unseres lieben und geschätzten Kameraden Löschmeister Markus Hirtler bekannt zu geben.“

„Er hinterlässt eine große Lücke“

Der plötzliche Tod trifft seine Kameraden tief. Markus ließ im jungen Alter von nur 29 Jahren bei einem Verkehrsunfall sein Leben. Er war Gruppenkommandant und Atemschutzwart-Stellvertreter der Freiwilligen Feuerwehr Gössendorf und hinterlässt dort „mit seinem Engagement sowie seiner freundlichen und immer hilfsbereiten Art eine große Lücke“. „Ruhe in Frieden und ein letztes ‚Gut Heil‘, lieber Markus. Wir werden dich in dankbarer Erinnerung behalten und dir stets ein ehrendes Andenken bewahren“, so verabschieden sich Markus Kollegen von ihm.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.06.2024 um 07:39 Uhr aktualisiert