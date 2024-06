Bis zu 200 Euro für Strom: Nur noch wenige Tage, um das Geld zu erhalten

Veröffentlicht am 24. Juni 2024, 07:25 / ©5min.at

Bis 30. Juni läuft die Frist, bis dahin kann man noch den Netzkostenzuschuss des Bundes beantragen. Dieser soll einkommensschwächere Haushalte in Österreich entlasten, bis zu 200 Euro der Netzkosten – die einen Teil der Stromkosten ausmachen – können dadurch jährlich eingespart werden. Dabei gilt: 75 Prozent der Netzkosten und dabei eben maximal 200 Euro werden vom Bund übernommen.

Weniger Geld von der Strompreisbremse ab 1. Juli

Dieses Geld könnte nun auch dabei helfen, die in wenigen Tagen bei manchen Österreichern wohl „steigenden“ Strompreise abzufedern. Vom Staat werden ab 1. Juli in Form der Strompreisbremse nämlich nur noch 15 statt 30 Cent gefördert. Beträgt der Stromtarif also mehr als 25 Cent pro Kilowattstunde, wird man ab 1. Juli mehr für Strom zahlen müssen – ein Anbieterwechsel würde sich dann empfehlen.

Beispiel: Peters Stromtarif macht 20 Cent pro Kilowattstunde aus. Sowohl bei der „alten“ als auch bei der „neuen“ Strompreisbremse wird dieser Tarif auf zehn Cent pro Kilowattstunde gedeckelt.

Julias Stromtarif macht 40 Cent pro Kilowattstunde aus. Bei der „alten“ Strompreisbremse bekommt sie ihre Kosten noch auf zehn Cent pro Kilowattstunde gedeckelt. Ab Juli zahlt sie nun aber statt zehn Cent pro Kilowattstunde plötzlich 25 Cent. Bei ihr würde sich ein Anbieterwechsel empfehlen.

Netzkostenzuschuss muss beantragt werden

Aber Achtung! Im Gegensatz zur Strompreisbremse, die automatisch beachtet wird und für die man prinzipiell nichts machen muss, muss der Netzkostenzuschuss beantragt werden. Für diesen braucht man eine Befreiung von den Kosten der Erneuerbaren-Förderung (EAG-Kosten-Befreiung), die man beim Bund beantragen muss. Kurz: Ist man von der ORF-Gebühr befreit, bekommt man auch den Zuschuss.