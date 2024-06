Gruppe verprügelt drei Männer: 21-Jähriger in Tiefschlaf versetzt

Drei Männer wurden von einer Gruppe Jugendlicher in Bischofshofen am Bahnhof verprügelt und ausgeraubt.

Gestern Abend, am 23. Juni, hat eine bislang noch unbekannte Gruppe von knapp zehn Jugendlichen mit Migrationshintergrund drei junge Männer, ebenfalls mit Migrationshintergrund, auf dem Bahnsteig in Bischofshofen (Salzburg) attackiert. Einer der Männer, ein 21-jähriger Kosovare, wurde dabei durch Tritte und Schläge so schwer am Kopf verletzt, dass er bewusstlos am Boden liegen blieb. Ihm wurde in weiterer Folge auch die Geldtasche geraubt. Die beiden anderen Opfer wurden leicht verletzt.

Massive Kopfverletzungen bei 21-Jährigem

Nach der Tat flüchteten die Täter in Richtung Stadtzentrum, das schwerverletzte Opfer wurde erst von einem Fahrgast und später vom Roten Kreuz sowie dem Notarztteam des Rettungshubschraubers versorgt. Aufgrund der massiven Kopfverletzungen wurde der 21-Jährige in den künstlichen Tiefschlaf versetzt und im Anschluss ins Landesklinikum Salzburg geflogen. Die Ermittlungen der Polizei laufen.