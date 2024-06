„Lichtenhof“: Ehepaar eröffnete Herzensprojekt

Veröffentlicht am 24. Juni 2024, 08:46 / ©Marktgemeinde Bad Bleiberg

In der Gärtnerei des Ehepaars wollen sie alle Gemüsepflanzen in ihren Gewächshäusern eigenhändig aufziehen. Der „Lichtenhof“ hat seinen Standort in Kerschdorf 36. Wie auch bei den meisten Hobbygärtnern aktuell der Fall, wird auch im „Lichtenhof“ das Gemüse aktuell geerntet.

Gemüse direkt vom Betrieb

Daher besteht seit kurzem nun auch die Möglichkeit, frisches Gemüse in Gemüsekisten unterschiedlicher Größen jeden Donnerstag von 16 bis 19 Uhr direkt beim Betrieb abzuholen – und das ganz ohne eigene Gartenarbeit. Allerdings muss man sich am Montag davor unter [email protected] dazu anmelden.