Essenslieferung: Am Spieltag der Österreicher wird noch einmal gestreikt

Die Fahrradboten und Essenszusteller setzen morgen, Dienstag, 25. Juni 2024, ihre dritte Streikwelle mit einem großen Finale fort. Nach den Streiks am 17. und 21. Juni kämpfen sie erneut unter dem Motto „Ihr sponsert – Wir streiken“ für faire Löhne, die über der Armutsgrenze liegen. Die Streiks finden von 17 bis 22 Uhr in Wien (bei Foodora und Lieferando) sowie in Graz und Innsbruck (bei Lieferando) statt.

Bewusste Wahl der Streikzeiten

Die Streiks fallen erneut mit den Spielzeiten der Fußball-Europameisterschaft zusammen, in denen Österreich spielt. Der Hintergrund ist der anhaltende Stillstand bei den Kollektivvertragsverhandlungen. „Während die Arbeitgeber Gesprächsverweigerung betreiben, frisst die Inflation die Löhne der Beschäftigten auf. Die Arbeitgeber geben zwar Unsummen für u.a. UEFA-Sponsoring aus, aber für die Mitarbeiter ist nicht genug Geld da“, kritisiert Markus Petritsch, Vorsitzender des Fachbereichs Straße in der Gewerkschaft vida, dieses „Foul-play gegenüber den Beschäftigten“.

Löhne deutlich unter der Armutsgrenze

„Die Arbeitgeber und die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) sind nicht bereit, mit uns über faire Lohnerhöhungen zu verhandeln, die über der Armutsgrenze liegen“, so Petritsch weiter. Der Monatslohn in dieser Niedriglohn-Branche liegt mit 1.430 Euro netto deutlich unter der aktuellen Armutsgrenze von 1.572 Euro, die seit April 2024 in Österreich gilt. Das Angebot der Arbeitgeber beläuft sich seit Monaten nur auf 5,8 Prozent, was nicht einmal die von der Gewerkschaft geforderte rollierende Inflation von 8,7 Prozent für das Jahr 2023 abdeckt. „Wir fordern den Sozialpartner auf, endlich ein faires Angebot auf den Tisch zu legen, wir sind jederzeit verhandlungsbereit“, betont Petritsch.

Lieferando übt Druck auf Mitarbeiter aus

Während der Streiks sorgte für Unmut, dass Lieferando Druck auf seine Mitarbeiter ausübte, damit diese während der Arbeitszeit keine Flyer verteilen, in denen sie für ihre Anliegen und um Verständnis für die Streiks werben. Die Gewerkschaft hat in einem Schreiben an Lieferando klargestellt, dass Arbeitnehmer und die Gewerkschaft über einen Arbeitskampf informieren dürfen und der Druck auf die Beschäftigten einzustellen ist.

Gewerkschaft wendet sich an MinisterGewessler und Kocher

Die Gewerkschaft vida hat sich zudem an Verkehrsministerin Gewessler und Arbeitsminister Kocher gewandt. „Wir ersuchen Sie, die Mitarbeiter Ihres Hauses anzuweisen, die Bestellungen und Kooperationen mit allen Unternehmen dieser Branche, insbesondere Foodora und Lieferando, einzustellen. Wir fordern die Bundesregierung auf, auch im Sinne der Arbeitgeber, die Regelungen zum Einsatz von freien Dienstnehmern abzuändern und ersuchen diesbezüglich dringend um einen Termin“, heißt es im Schreiben der vida. Antworten aus den Ministerien stehen noch aus.

Streikorte: