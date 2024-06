Lecker: Hier ist die Heidelbeer-Saison in Kärnten schon gestartet

Veröffentlicht am 24. Juni 2024, 09:00 / ©Screenshot "Google Street View"

Bereits seit einigen Tagen, genauer gesagt seit 21. Juni, gibt es in der „Kärntner Früchtewelt“ in Ebenthal auch wieder Heidelbeeren. Die beliebten blauen Beeren können dabei direkt an der Miegerer Straße selbst gepflückt werden. Aber: Falls man mal doch keine Zeit für die Selbsternte hat, gibt es sie, wie die „Kärntner Früchtewelt“ auf Facebook mitteilt, auch immer frisch zum mitnehmen.