Liam (15) nicht nach Hause gekommen: Verzweifelte Frau sucht ihren Sohn

Veröffentlicht am 24. Juni 2024

„Hilfe, mein Sohn wird vermisst“, hat uns heute eine Leserin aus Welzenegg (Klagenfurt) geschrieben. Zuletzt gesehen habe man Liam – so heißt der 15-Jährige – gestern Abend, am 23. Juni gegen 20 Uhr, bei der Bushaltestelle am Klagenfurter Hauptbahnhof.

Polizei und Freunde sind informiert

„Zuhause ist er aber nicht angekommen und seitdem fehlt jede Spur von ihm“, erklärt die verzweifelte Mutter weiter. Habt ihr Liam eventuell gesehen? Er ist etwa 1,55 Meter groß und hat 50 Kilogramm. Polizei und Freunde seien bereits informiert.

©privat / kk Das ist Liam. Habt ihr ihn gesehen?

Derzeit keine neuen Erkenntnisse

Die Polizei bestätigt gegenüber 5 Minuten, dass der letzte Kontakt „mit einer Freundin oder einem Freund“ stattgefunden habe. Fremd- oder Eigengefährdung würde nicht bestehen. Neue oder weitere Erkenntnisse gebe es derzeit aber noch nicht.