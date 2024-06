Europaweite Fahndung nach Attacke: Grazer „Axt-Schläger“ vor Gericht

Mitte Feber schockte eine Axt-Attacke in Graz. Der 43-jährige Angreifer hatte am 23. Februar in Geidorf einen Bekannten (59) mit einer Axt und zwei Messern schwer verletzt. Daraufhin ergriff er mit seinem Auto die Flucht. Es wurde eine europaweite Fahndung wegen versuchten Mordes eingeleitet. Polizeilichen Informationen zufolge flüchtete der 43-Jährige sogar bis nach Deutschland: Er wurde bei der deutschen Ostseeküste beziehungsweise im Raum Kiel (Bundesland Schleswig-Holstein) gesichtet. Am 27. Februar konnte der Axt-Schläger schließlich in Pörtschach (Kärnten) festgenommen werden – er zeigte sich geständig.

Einweisung steht im Raum

Beim 43-Jährigen soll laut Angaben der Staatsanwaltschaft Graz eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert worden sein. Diese wurde durch den regelmäßigen Konsum von Cannabis zusätzlich verstärkt. Deshalb soll er zum Zeitpunkt der Tat „nicht zurechnungsfähig“ gewesen sein. Wie der „ORF“ berichtet, soll am heutigen Montag, den 24. Juni 2024 über eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum entschieden werden. „Mord (versuchter, Unterbringungsantrag nach § 21 Abs 1 StGB)“, so wird die Strafsache im Verhandlungsspiel des Landesgericht für Strafsachen Graz benannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.06.2024 um 11:31 Uhr aktualisiert