Jugendlicher in Tiefschlaf versetzt: War es ein Bandenkrieg?

Am Abend des 23. Juni 2024 attackierte auf dem Bahnsteig in Bischofshofen eine bislang unbekannte Gruppe von ca. zehn Jugendlichen mit Migrationshintergrund drei junge Männer, ebenfalls mit Migrationshintergrund. Einer der jungen Männer, ein 21-jähriger kosovarischer Staatangehöriger, wurde dabei durch Tritte und Schläge schwer am Kopf verletzt. Dem Schwerverletzten der bewusstlos am Boden lag wurde die Geldbörse geraubt. Die beiden anderen Opfer trugen leichte Verletzungen davon.

Die Täter flüchteten

Nach der Tat flüchteten die Täter in Richtung Stadtzentrum Bischofshofen. Das schwerverletzte Opfer wurde zuerst von einem Fahrgast und später vom Roten Kreuz, sowie dem Notarztteam des Rettungshubschraubers „Martin1“ versorgt. Aufgrund der massiven Kopfverletzungen wurde das Opfer in künstlichen Tiefschlaf versetzt und im Anschluss ins Landesklinikum Salzburg geflogen. Die Ermittlungen der Polizei laufen.