Millionen-Insolvenz: Grazer Traditionsbäckerei erneut pleite

Die Bäckerei "Hubert Auer" meldet erneut Insolvenz an.

Veröffentlicht am 24. Juni 2024, 09:57 / ©5 Minuten.

Die bekannte Grazer Bäckerei „Hubert Auer“ meldet nach vier Jahren wieder Insolvenz an. Das seit 2014 bestehende Unternehmen hat seinen Sitz in Graz-Seiersberg (Zentrale), weiters werden Filialen an 14 Standorten geführt. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 47 Dienstnehmer.

Mehrere Gründe führten zur „Huber-Auer“-Insolvenz

Zu den Insolvenzursachen führt man im Insolvenzantrag aus, dass im Jahr 2023 mehrere Mietverträge von deckungsbeitragsstarken Filialen ausgelaufen sind und es nicht gelungen sei, eine Verlängerung dieser Mietverträge zu erlangen. Weiters seien erhebliche Investitionen in das Filialnetz getätigt worden, die geplanten Umsätze konnten jedoch nicht erreicht werden, sodass eine Refinanzierung der Investitionen aus dem Unternehmensfortbetrieb nicht möglich war. „Bezüglich einer bisher aus technischen Gründen nicht in Betrieb gegangenen Filiale befindet sich man mit dem Vermieter in einem Rechtsstreit, wodurch Liquidität gebunden ist. Darüber hinaus dürften bereits von einzelnen Vermietern Bestandzins- und Räumungsklagen eingebracht worden sein. Letztlich verweist man auch auf die gestiegenen Kosten im Wareneinkauf und Personalbereich“, heißt es in einer Aussendung des AKV.

Rund 1,44 Mio. Euro Passiva

Die Aktiva beziffert man unter going concern-Prämissen mit rund 282.000 Euro, wobei den wesentlichen Teil die Sachanlagen des Unternehmens darstellen. Die Verbindlichkeiten zu Fortführungswerten werden mit rund 1.441.000 Euro in Ansatz gebracht. Rund 500.000 Euro entfallen auf Bankverbindlichkeiten, Lieferanten schuldet man rund 75.000 Euro. Der Rest entfällt auf Personal, Abgaben- und Steuerrückstände sowie zu bildende Rückstellungen. „Für den Fall der Schließung und Liquidation geht man in Folge von erhöhten Abwicklungskosten sowie Schadenersatzforderungen der Vertragspartner von einer Erhöhung der Passiva auf rund 2.581.000 Euro aus“, informiert der AKV.

So soll die Bäckerei „Huber Auer“ fortgeführt werden

Die Fortführung des Unternehmens unter Umsetzung eines Reorganisationskonzeptes wird laut AKV angestrebt: Es soll zu Teilbetriebsschließungen beziehungsweise Schließung deckungsbeitragsschwacher Filialen kommen. Folglich wären auch in der Verwaltung entsprechende Kapazitätsanpassungen durchzuführen (Rationalisierungskündigungen). Letztlich soll die Produktion vom derzeitigen Standort in Seiersberg nach Gratkorn verlagert werden, wodurch es zu einer deutlichen Kostenreduzierung kommen soll. Entsprechende Vorverhandlungen dürften bereits vorab geführt worden sein. Mit der Gläubigerschaft soll neuerlich ein Sanierungsplan abgeschlossen werden, um durch den damit verbundenen Schuldenschnitt einen Fortbestand des Unternehmens darstellen zu können, wobei vorerst eine Quote von 20 Prozent binnen zwei Jahren angeboten wird.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.06.2024 um 10:13 Uhr aktualisiert