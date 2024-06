Alkolenker (23) in Kärnten gegen Mauer gekracht – verletzt

Veröffentlicht am 24. Juni 2024, 10:09 / ©#55900586 fotolia.de benjaminnolte

Gestern Abend, gegen 22 Uhr, war ein 23-jähriger Kärntner mit seinem Auto auf einer Landesstraße im Bezirk Feldkirchen unterwegs, als er aus bisher noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit einer dort befindlichen Mauer kollidiert war.

Leichtverletzter verweigert Mitfahrt mit der Rettung

Als die Polizei am Unfallort eintraf, konnten sie eindeutig feststellen, dass der 23-Jährige betrunken war, heißt es nun in einer Aussendung. Der vermutlich leicht Verletzte verweigerte in weiterer Folge auch die Mitfahrt mit der Rettung. Ein Alkotest verlief positiv, er wird nun der Bezirkshauptmannschaft Feldkirchen angezeigt.

Landesstraße zwei Stunden lang gesperrt

Die L68a, wo sich der Unfall ereignet hat, war für die Dauer der Bergung von kurz nach 22 Uhr bis kurz nach Mitternacht für den gesamten Verkehr gesperrt. Im Einsatz standen, neben Beamten der Polizeiinspektion Feldkirchen, auch sechs Florianis der Freiwilligen Feuerwehr St. Urban.