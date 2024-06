Protestaktion beim Klopeiner See: „112.000 Schweine leiden in Kärnten“

Der Klopeiner See in Kärnten war am Sonntag, den 23. Juni, Schauplatz einer Protestaktion des „Vereins gegen Tierfabriken“ (VGT). 14 Tierschützer haben dort gegen den Vollspaltenboden in der Schweinemast protestiert. „Tierquälerei beenden“, steht etwa auf den Plakaten der Protestierenden.

„Das widerspricht dem Tierschutzgesetz“

Und der Klopeiner See wurde nicht zufällig ausgewählt: „Gut 30.000 Schweine leiden in Völkermarkt unter der schlechten Haltung auf Vollspaltenboden. In ganz Kärnten sind es über 112.000, österreichweit 2,7 Millionen“, meint etwa Christina Stark vom VGT Kärnten. „Die Haltung von sensiblen Lebewesen wie Schweinen auf scharfkantigen Betonböden über den eigenen Ausscheidungen widerspricht dem Tierschutzgesetz und seinen Verordnungen.“ Die Kärntner würden sich eine Schweinehaltung wünschen, die die Bedürfnisse der Tiere nicht mit Füßen trete, so Stark abschließend.