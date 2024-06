Kaltfront bringt Gewitter und Regen nach KÃ¤rnten

In den kommenden Tagen wird ein Tief aus dem Mittelmeerraum das Wettergeschehen in Kärnten bestimmen.

„Heute bleibt es noch verbreitet trocken“, weiß Meteorologe Andreas Mansberger von der „GeoSphere Austria“ im Gespräch mit 5 Minuten. Auszuschließen seien einzelne Schauer zwar nicht, das Wetter sei am heutigen Montag, den 24. Juni, allerdings deutlich stabiler als es in den kommenden Tagen wohl sein wird.

Tief beeinflusst Kärnten am Mittwoch noch stärker

Bereits ab Dienstag wird es von Süden her nämlich wieder schaueranfälliger. „In manchen Regionen sind dann auch schon Schauer dabei, vorwiegend betrifft das am Dienstag noch Oberkärnten“, so Mansberger weiter. Am Mittwoch wird jenes Tief aus dem Mittelmeerraum, das für das unbeständige Wetter diese Woche verantwortlich ist, Kärnten noch stärker beeinflussen. „Sowohl Mittwoch als auch Donnerstag sind in ganz Kärnten Regenschauer und Gewitter möglich. Am ehesten trocken bleibt es am Donnerstag im Klagenfurter Becken“, erklärt der Meteorologe.

Lichtblick gegen Ende der Woche

Aber Mansberger hat auch einen Lichtblick für uns: „Am Freitag und Samstag schaut es trocken aus und es wird auch wieder zunehmend wärmer. An beiden Tagen könnten wir stellenweise auch wieder über 30 Grad haben.“ Die kommenden Tage werden sich die Temperaturen eher um die 25 Grad-Marke bewegen. Wie das Wetter am Sonntag werde, sei derzeit noch „sehr unsicher“, so der Experte abschließend.