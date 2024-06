Der Weltmeister der Rettungshunde kommt aus Österreich: Bei der Rettungshunde-WM in der Slowakei vergangenes Wochenende sicherte der Golden Retriever „Wauhti-Wiivan Nyx“ von Magdalena Koczera aus Wien den 1. Platz und steht damit an der Weltspitze der Rettungshunde.

Weitere Stockerlplätze gehen nach Österreich

Den dritten Platz in der Einzelwertung holte der Labrador Retriever „Joy of Passion A Candy Girl“ mit Hundeführerin Lisa Plessl aus Hollabrunn (NÖ). Außerdem triumphierte das österreichische Team auch in der Mannschaftswertung – und brachte mit der Silbermedaille den Vizeweltmeistertitel mit nach Hause. Die österreichischen Teams setzten sich dabei gegen Konkurrenz aus 21 Nationen durch. „Diese Erfolge stellen nicht nur die Fähigkeiten der Hunde und ihrer Teams unter Beweis, sondern unterstreichen auch die Bedeutung von Rettungshunden und deren Einsatz im Dienst der Gesellschaft“, gratuliert Martin Kruiss, Vorstandsmitglied und Leistungsreferent im Österreichischen Kynologenverband (ÖKV).

„Exzellente Ausbildung“

„Der Weltmeistertitel und der großartige dritte Platz für österreichische Hunde und ihre Halterinnen sind beeindruckende Beispiele für die exzellente Ausbildung und die Hingabe, die in die Arbeit mit Rettungshunden investiert wird. Es zeigt, wie bedeutend die Hundezucht und das Training dieser Hunde sind und zeigt die verantwortungsvolle Arbeit unserer Mitgliedsorganisationen.“ Die Weltmeisterschaften im Rettungshundesport, die dieses Jahr in der Slowakei stattfanden, versammelten die besten Teams aus aller Welt. Magdalena Koczera und Wauhti-Wiivan Nyx setzten sich gegen starke Konkurrenz durch und beeindruckten die Jury mit ihrer Präzision, Ausdauer und dem perfekten Zusammenspiel zwischen Mensch und Tier. Der Golden Retriever bewies in der Disziplin Flächensuche seine herausragenden Fähigkeiten. Die Weltmeisterschaft für Rettungshunde dient dem Erhalt und Förderung der Leistungsfähigkeit von Hunden und ist eine Leistungsfeststellung durch sportlichen Wettkampf. Damit wird auch die immense Bedeutung des Rettungshundewesens und des Dienstes an den Menschen hervorgehoben. Gesund und leistungsstark: Rettungshunde unverzichtbar für die GesellschaftRettungshunde sind speziell ausgebildete Hunde, die bei der Suche nach vermissten Personen insbesondere in Katastrophengebieten eingesetzt werden. Ihre Aufgaben umfassen die Suche in Trümmern nach Erdbeben, die Flächensuche in Wäldern, die Fährtensuche, die Lawinensuche, das Mantrailing, die Arbeit in unübersichtlichem Gelände sowie die Wasserrettung. Mit ihrer feinen Nase und ihrem starken Instinkt sind sie in der Lage, menschliche Gerüche über weite Entfernungen und unter schwierigen Bedingungen wahrzunehmen. „Diese Hunde spielen eine unverzichtbare Rolle bei der Rettung von Menschenleben. Sie können Opfer schneller finden, als es Menschen allein möglich wäre, und tragen so entscheidend zur schnellen Hilfeleistung bei. Die emotionale Unterstützung, die sie den Geretteten bieten, ist ebenfalls von großer Bedeutung“, unterstreicht Kruiss.

Wesensstark und charakterfest: Sorgfältige Hundezucht für den Rettungseinsatz

Verantwortungsvolle Hundezucht ist ein entscheidender Faktor für die vielfältigen Aufgaben von Hunden im Dienstbereich und deren Erfolg. Bei Wettbewerben geht es zudem um die optimale Sichtung und Selektion zukünftiger Hunde für die Zucht im internationalen Leistungsvergleich. Nur gesunde und wesensfeste Hunde können Spitzenplätze erringen und kommen dadurch als eventuelle Zuchttiere in Betracht. Eine sorgfältige Auswahl und Hundezucht stellen sicher, dass die Hunde die körperlichen und geistigen Voraussetzungen mitbringen, um die hohen Anforderungen ihrer Aufgaben zu erfüllen und Spitzenleistungen im Einsatz zu erbringen, so Martin Kruiss: „Die sorgfältige Hundezucht und das gezielte Training sind der Schlüssel zu einem erfolgreichen Rettungshund. Es ist eine Investition in die Zukunft, die sich in lebensrettenden Einsätzen bezahlt macht.“ Auch ÖKV-Präsident Philipp Ita gratuliert: „Wir sind stolz, solch herausragende Teams in Österreich zu haben, die stellvertretend für die Verantwortung von Hundezüchtern in Österreich und für gesunde Hunde stehen.“

