Wien auf Platz 1: Hier gibt es den besten Burger Europas

Eine kulinarische Reise durch Europa führt zu den beliebtesten Burger-Hotspots des Kontinents. Welche Restaurants sich den Titel für die besten Burger verdienen, hat eine renommierte Reiseplattform ermittelt. Von handgeschnittenen Pommes bis hin zu innovativen Kreationen – hier ist für jeden Burgerliebhaber etwas dabei.

XO Grill, Wien, Österreich – Platz 1

An der Spitze des Rankings thront das „XO Grill“ in Wien. Mit seiner ausgezeichneten Auswahl an handgeschnittenen Pommes und einer Vielzahl an Burgerkreationen hat sich das Restaurant als Maßstab für Burgergenuss etabliert.

Bunsen Burgers, Dublin, Irland – Platz 2

In Dublin begeistert „Bunsen Burgers“ mit klassischen, perfekt zubereiteten Burgern, die auf das Wesentliche reduziert sind: hochwertiges Fleisch, frische Zutaten und perfekte Zubereitung.

Beefy Boys, Hereford, England – Platz 3

„Beefy Boys“ in Hereford steht für großartige Burger, die durch ihre Qualität und Kreativität überzeugen. Ein Muss für Burgerliebhaber auf der Suche nach dem Besonderen.