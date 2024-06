Kinder treten beim „Kids Race“ in Rottenmann in die Pedale

Am 30. Juni 2024 findet das "Kids Race" in Rottenmann statt.

Am 30. Juni 2024 findet das "Kids Race" in Rottenmann statt.

Durch Ergometer-Rennen entwickelte sich in Rottenmann die Idee, das Radsport-Angebot für den Nachwuchs, im Bezirk Liezen auszubauen. Mittlerweile werden in Kooperation mit einigen begeisterten Vereinen Trainings und Radsportfeste in diversen Gemeinden angeboten. Am kommenden Sonntag, den 30. Juni wird am Spielplatz Rottenmann wieder geradelt.

Strecke führt rund um Spielplatzgelände Bruckmühl

Mit einem Ergometer-Rennen in der Hauptschule Rottenmann begann 2007/2008 die Geschichte des Verein Ergo School Race. Seither hat man viele Aktivitäten versucht, um den Radsport im Bezirk Liezen interessanter zu gestalten. Dies ist durch die Durchführung an Radtrainings und Radportfesten gelungen. In Rottenmann fand im Rahmen des obersteirischen Kinder Rad Cups das erste Kids Race statt. Durch Unterstützung vieler Partner konnte sich das Radsportfest Rottenmann gut etablieren. Die bei den Kindern beliebte Rennstrecke, führt rund um das Spielplatzgelände Bruckmühl.

Vom Laufradalter bis zu 15 Jahren

Am Ende des Rennens ist jeder der Teilnehmer ein Sieger und bekommt auch einen Preis überreicht. „Wir freuen uns wieder in Rottenmann unser Kids Race veranstalten zu dürfen, es ist ein Ort, wo für unseren Verein alles begann und wir auch unsere ersten Kinderrennen veranstalten duften“, so der sportlicher Leiter vom Verein Ergo School Race Ronald Barth. Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder ab dem Laufradalter bis zu einem Alter von 15 Jahren.