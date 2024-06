Villacher erzählt: „Wir hatten eine Begegnung mit einem Katzenhai“

Eine eher seltene Begegnung hatte gestern ein Villacher 5 Minuten-Leser in Kroatien am Strand von Pakoštane, wo er mit seiner Familie gerade auf Urlaub ist. „Wir hatten eine Begegnung mit einem Katzenhai“, hat er uns geschrieben und gleich ein Video mitgeschickt. Dort zeigten sich dann die unüblichen Szenen, der Katzenhai war nämlich nicht etwa in mehreren Metern Tiefe, wo er eigentlich lebt, sondern gleich am Strand, nur wenige Meter von den Badegästen entfernt.

©kk / privat | Der Katzenhai war ganz nahe an der Küste.

„Dürfte sich wohl um ein krankes Tier handeln“

„Es ist unüblich, dass die Tiere so nahe kommen, laut dem Campingbetreiber dürfte es sich aber wohl um ein krankes Tier handeln“, erzählt der Villacher weiter. Und: „Außer einem kurzen Schreckmoment unter den Badegästen hat der Vorfall glücklicherweise keine Folgen gehabt.“

Was ist ein Katzenhai? Katzenhaie sind kleine, für den Menschen nicht gefährliche Hai-Arten. Sie sind im Mittelmeer zwar nicht unüblich, finden sich aber normalerweise in Tiefen von 20 bis 60 Metern wieder. Im Mittelmeer werden sie nur etwa bis zu einem Meter groß.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.06.2024 um 11:45 Uhr aktualisiert