Zehn Verkehrstote in der vergangenen Woche – zwei aus der Steiermark

In der vergangenen Woche starben fünf Motorradlenker, zwei Fußgänger, zwei Leichtmotorradlenker und ein Autofahrer bei Verkehrsunfällen. Drei der zehn verstorbenen Verkehrsteilnehmer verunglückten am Wochenende. Fünf Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen B, drei auf Gemeindestraßen und zwei auf Landesstraßen L ums Leben. Je zwei Verkehrstote mussten in Oberösterreich, Salzburg, Steiermark und Tirol und jeweils einer im Burgenland und Wien beklagt werden. Vermutliche Hauptunfallursachen waren in drei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung, in je zwei Fällen eine nichtangepasste Geschwindigkeit und Überholen und in einem Fall eine Vorrangverletzung. Bei zwei Unfällen konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden.

Motorradlenker (29) stirbt bei Überholmanöver in Kainbach

Eine Tragödie ereignete sich am Sonntag, den 23. Juni 2023 in der steirischen Gemeinde Kainbach: Ein 29-jähriger Motorradlenker ließ auf der B65 sein Leben. Der schreckliche Vorfall ereignete sich gegen 11.45 Uhr, als der junge Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung auf seinem Motorrad in Richtung Graz unterwegs war. Beim Versuch, einen vor ihm fahrenden Wagen zu überholen, dabei dürfe er den entgegenkommenden Wagen eines 58-jährigen Fahrers aus dem Bezirk Leoben übersehen haben. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen durch unbeteiligte Verkehrsteilnehmer verstarb der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle.

Tödlicher Unfall in Deutschlandsberg: Weizer (73) starb an Ort und Stelle

Auch beim zweiten Verkehrstoten aus der Steiermark handelt es sich um einen Motorradfahrer. Der tödliche Unfall ereignete sich in Deutschlandsberg – wieder war dieser einem Überholmanöver geschuldet: Gegen 8.15 Uhr fuhr ein 73-jähriger Weizer mit seinem Motorrad auf der Radlpass Straße (B76) aus Richtung Graz in Richtung Deutschlandsberg. Dabei überholte er einen vor ihm fahrenden Wagen, gelenkt von einer 34-jährigen Grazerin. Dann nahm das Unglück seinen Lauf. Der 73-Jährige dürfte laut Polizei einen zu geringen Seitenabstand zum Wagen eingehalten haben, sodass es zu einer seitlichen Berührung des rechten Seitenkoffers mit dem Fahrzeug gekommen sein dürfte. Der Motorradfahrer kam ins Schleudern und rechts von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge pralle er gegen einen Erdwall und kam etwa 20 Meter danach in einem Wiesenstück zu liegen. Trotz sofortiger Erster Hilfe durch Verkehrsteilnehmer und Reanimationsversuchen des Notarzt-Teams verstarb der 73-Jährige an der Unfallstelle.