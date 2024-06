Vorsicht vor diesen Anrufen: Betrüger geben sich als Bankmitarbeiter aus

Eine Bank hat kürzlich eine Push-Benachrichtigung über ihre App verschickt, in der sie vor aktuellen Betrugsmaschen warnt. Insbesondere wird auf Telefonbetrüger hingewiesen, die sich als Bankmitarbeiter, Sicherheitsbeauftragte oder Finanzberater ausgeben, um an sensible Daten und Geld zu gelangen. Aufgrund dieser Warnungen hat 5 Minuten bei der steirischen Polizei nachgefragt, ob es vermehrt Telefonbetrugsfälle in der Steiermark gibt, nach spezifischen Vorfällen oder Mustern sowie welche präventiven Maßnahmen sie empfehlen.

Zunahme von Betrugsfällen in der Steiermark?

Laut der steirischen Polizei sind Betrugsmaschen in sehr unterschiedlichen Varianten weit verbreitet und werden von Kriminellen stets an aktuelle Gegebenheiten angepasst. Allerdings gibt es derzeit keine statistische Häufung von Telefonbetrugsfällen, wie sie in der Benachrichtigung der Raiffeisenbank beschrieben werden. Dennoch ist es wichtig zu betonen, dass eine Dunkelziffer solcher Vorfälle nicht ausgeschlossen werden kann.

Bekannte Betrugsmuster

Die Polizei konnte keine spezifischen Vorfälle bestätigen, die die aktuelle Warnung der Raiffeisenbank rechtfertigen würden. Dennoch betont sie, dass das Bewusstsein für unterschiedliche Betrugsmaschen entscheidend ist, um sich und sein Vermögen zu schützen. Betrugsmaschen ändern sich ständig und sind vielfältig – von Phishing-Mails über gefälschte Online-Shops bis hin zu den genannten Telefonbetrügern.

Präventive Maßnahmen

Die Polizei empfiehlt den Bürgern, sich umfassend über verschiedene Betrugsmaschen zu informieren, um nicht Opfer zu werden.

Hier einige Präventionstipps: