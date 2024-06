Verbotene Waffen in Kagraner Wohnung gefunden – Festnahme einer Frau

Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt wurden zu einer Wohnung in Kagran gerufen, nachdem es während eines Beziehungsstreits zwischen zwei Frauen zu tätlichen Angriffen gekommen sein soll. Die Beteiligten waren 23 und 38 Jahre alt und österreichische Staatsbürgerinnen.

Betretungsverbot ausgesprochen

Nachdem die Polizei den Sachverhalt aufgenommen hatte, verhängten sie gegen die 38-Jährige ein Betretungs- und Annäherungsverbot für die Wohnung. Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten wurden mehrere Waffen gefunden, darunter eine Übungshandgranate sowie teilweise verbotene Waffen. Aufgrund der Funde riefen die Beamten ein sprengstoffkundiges Organ zur Unterstützung. Bei einer weiteren staatsanwaltschaftlich angeordneten Hausdurchsuchung wurden zusätzliche verbotene Gegenstände, darunter ein Teleskopschlagstock und ein Totschläger, entdeckt und sichergestellt.

Festnahme erfolgte

Die 23-jährige Frau wurde vorläufig festgenommen, da sie unrechtmäßig im Besitz dieser Waffen war. In ihrer Einvernahme gab sie an, nicht zu wissen, wie die Waffen in die Wohnung gelangt sind. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern weiter an.