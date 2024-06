Dieb gesucht: Besitzer von „Cafe/Bar 188“ in Pörtschach bittet um Hilfe

Am Dienstag spazierte ein bislang unbekannter Mann, um 18.01 Uhr, in das Lokal „Cafe/Bar 188“ in Pörtschach. Gegenüber 5 Minuten erklärte der Besitzer, dass der Mann zuerst alles abgecheckt hat, damit ihn keiner erwischt. Er habe sogar im Lager nachgesehen, wie auf der Überwachungskamera zu sehen ist. Der Mann soll laut Angaben eine Kellnerbrieftasche samt Inhalt entwendet haben. Für weitere Hinweise ist der Besitzer dankbar. Bei Informationen wende dich bitte an diese Nummer: 069910850023.

©Cafe/Bar 188 | Der Mann zögerte nicht lange und entwendete die Kellnerbrieftasche.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.06.2024 um 13:28 Uhr aktualisiert