Polizei schnappt Ladendiebe in Niederösterreich und Burgenland

Bedienstete des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Diebstahl – Standort Mödling, ermittelten seit Mitte Juni 2024 gegen zwei vorerst unbekannte Täter wegen gewerbsmäßiger Ladendiebstähle in Niederösterreich und im Burgenland, wobei hochpreisige Akkuwerkzeuge und Akkuladegeräte gestohlen wurden.

Verdächtige konnten angehalten werden

Mitarbeiter eines Geschäftes in Gramatneusiedl erstatteten am 20. Juni 2024 Anzeige wegen eines Fahrzeuges mit polnischem Kennzeichen. Die Insassen des Fahrzeuges hätten bereits vor einigen Tagen diverses Werkzeug gestohlen und werden verdächtigt, neuerlich einen Ladendiebstahl begangen zu haben. Das verdächtige Fahrzeug konnte von Bediensteten der Polizeiinspektion Himberg auf der L 2003 in Fahrtrichtung Pellendorf angehalten werden. Im Fahrzeug fanden die Polizeibeamten eine Kiste mit diversem Diebesgut vor. Bedienstete der Polizeiinspektionen Gramatneusiedl und Himberg nahmen die beiden polnischen Fahrzeuginsassen im Alter von 30 und 54 Jahren vorläufig fest. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Die Amtshandlung wurde von Bediensteten des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Diebstahl, übernommen.

Weitere Ladendiebstähle zugeordnet

Bei weiteren Erhebungen konnten die Ermittler den Beschuldigten neun Ladendiebstähle im Zeitraum von 7. Juni bis 20. Juni 2024 mit einer Gesamtschadenssumme von mehr als 12.400 Euro zuordnen. Die Straftaten wurden in Kottingbrunn, Gramatneusiedl (2 Fakten), Ebreichsdorf, Korneuburg, Retz, Mattersburg und Horitschon begangen. Das Diebesgut sollen sie in Wien verkauft haben. In Gablitz werden die beiden beschuldigt, Lebensmittel aus einem Supermarkt gestohlen zu haben. Die beiden Beschuldigten zeigten sich bei der Einvernahme geständig und wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die do. Justizanstalt eingeliefert.