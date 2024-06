Halle stand in Brand: 200 Feuerwehrleute im Einsatz

Ein Erntehelfer stellte am 23. Juni 2024, gegen 12.30 Uhr, einen Traktor in eine landwirtschaftliche Halle in Orth an der Donau. Kurz darauf waren Rauch und Flammen im Bereich der Halle sichtbar. Der Geschädigte alarmierte die Feuerwehr. Die Halle stand in Vollbrand. Die Freiwilligen Feuerwehren waren mit etwa 200 Mann im Einsatz und führten die Löscharbeiten durch. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und des stechenden Ammoniakgeruches wurden die Anwohner aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen und die Fenster geschlossen zu halten. Zwei Feuerwehrleute wurden aufgrund von Brechreiz mit der Rettung in die umliegenden Krankenhäuser zur Abklärung verbracht. Die Brandursachenerhebung wurde durch die Kriminalisten des Landeskriminalamtes, Ermittlungsbereich Brand, übernommen. Die Schadenssumme ist derzeit noch unbekannt.