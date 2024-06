Kulinarischer Hotspot: Streetfood Market findet in Villach statt

Der Streetfood Market in Villach eröffnet für Besucher eine kulinarische Reise.

Am 3. Juli

Der Streetfood Market in Villach eröffnet für Besucher eine kulinarische Reise.

Veröffentlicht am 24. Juni 2024, 14:42 / ©Fotomontage Canva

Marktreferent Christian Pober lädt, mit Unterstützung der lokalen Gastronomie und der FotoFreunde Villach, zum Streetfood Market ein, welcher erstmals am Abend stattfindet. Der Streetfood Market in der Villacher Innenstadt lockt auch heuer wieder mit einer Vielzahl an Köstlichkeiten, welche ausschließlich von lokalen und regionalen Kulinarik-Künstlern, wie dem 29er feat. Wallner Workwear, der Südrast, Mischa’s Bezirkswirt, Stiftsschmiede Ossiach oder der Kaffeeteria kreiert werden.

Eine kulinarische Reise: Am 3. Juli in Villach

Die Bandbreite erstreckt sich von Burned Smoked Salmon mit Wasabi-Koriandercreme über Sarde in Sauer, Eierschwammerl Risotto und Spanferkel Semmel bis hin zu Schokofrüchten. Der Durst kann unter anderem mit selbstgemachtem Eistee von der Kaffeekirsche, kühlen Bierspezialitäten und spritzigen Weinen gelöscht werden. Nicht nur der Gaumen- auch der Augenschmaus kommt heuer voll auf seine Rechnung, da die Veranstaltung mit einer Ausstellung themenbezogener Fotografien der „FotoFreunde“ Villach untermalt wird.

Fotografen der „FotoFreunde“ Villach Wolfgang Fercher – nutzt seit mehr als 45 Jahren die Fotografie als kreatives Ausdruckmittel

Bernhard Eisgruber – Streetphotography ist seine Leidenschaft und die Kamera das Fenster zur Welt

Roland Dutzler – Großes Interesse an Menschenfotografie und bereits mit 17 Jahren begann die Leidenschaft in der analogen Fotografie

Erich Knauder – Nebenberuflich Hochzeits-, Portrait- und Produktfotografie und in der Freizeit Landschafts- und Streetfotografie

Nicolas Neumann-Micheau – Fotografie packt ihn im Alter von 9 Jahren. Das Geheimnis hinter dem Sichtbaren widerzuspiegeln ist sein Ding.

Veranstaltungsinfo’s Ort: Widmanngasse, beginnend Ecke Lederergasse

Datum: 3. Juli 2024 (Folgetermine am 3. & 4. September)

Uhrzeit: 17 bis 22 Uhr Musikalisch untermalt wird die Veranstaltung mit feinstem Sound von der Antenne Kärnten!

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.06.2024 um 14:45 Uhr aktualisiert