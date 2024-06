Zu schnell, keinen Führerschein und betrunken: Autolenker (60) angezeigt

Am 23. Juni 2024, gegen 20.00 Uhr führten Beamte der Autobahnpolizei Imst Geschwindigkeitskontrollen auf der Inntalautobahn im Baustellenbereich in Haiming durch. Dabei wurde ein Pkw trotz 80 km/h Beschränkung mit einer Geschwindigkeit von 104 km/h gemessen. Der Lenker, ein 60-jähriger Mann, missachtete die Anhaltezeichen. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten das Fahrzeug schließlich in Stams auf der Tiroler Straße anhalten. Der Lenker war nicht im Besitz einer Lenkberechtigung. Ein Alkotest verlief positiv. (Über 1,8 Promille). Der 60-Jährige wird an die Bezirkshauptmannschaft Imst angezeigt.