Lehrlingswettbewerb: Elektro- und Mechatronik-Talente glänzen

Der Wettbewerb, der bereits zum elften Mal ausgetragen wurde, bot den jungen Lehrlingen eine Plattform, um ihre Fähigkeiten in den Bereichen Mechatronik-Automatisierungstechnik und Elektrobetriebstechnik zu demonstrieren.

Siege in Mechatronik und Elektrobetriebstechnik zeigen Spitzenausbildung

Matthias Kochauf von Magna Heavy Stamping in Albersdorf sicherte sich den ersten Platz in der Kategorie Mechatronik-Automatisierungstechnik, während Patrick Mandl von der Alpen-Maykestag GmbH in St. Gallen den Sieg in der Elektrobetriebstechnik errang. Diese Leistungen unterstreichen nicht nur das Engagement und die Professionalität der Teilnehmer, sondern auch die hohe Qualität der Ausbildung in den steirischen Industrie- und Gewerbebetrieben.

©WKO Steiermark/Foto Fischer Matthias Kochauf, Sieger Mechatronik-Automatisierungstechnik ©WKO Steiermark/Foto Fischer Patrick Mandl, Sieger Elektrobetriebstechnik

„Der Lehrlingswettbewerb ist ein wichtiger Meilenstein“

„Die steirische Wirtschaft braucht gut ausgebildete Fachkräfte, die den Anforderungen der digitalen und automatisierten Zukunft gewachsen sind. Der Lehrlingswettbewerb ist ein wichtiger Meilenstein, um diese Talente zu fördern und ihnen eine vielversprechende berufliche Laufbahn zu ermöglichen“, betont Gerald Lackner, Vorsitzender der steirischen Fahrzeugindustrie.

„Die steirische Industrie ist auf einem erfolgreichen Kurs“

Die hohe Beteiligung und das Niveau der Teilnehmer spiegeln die Attraktivität dieser Berufsfelder wider, insbesondere auch für junge Frauen, die bereits einen signifikanten Anteil der Lehrlinge ausmachen. „Die steigenden Lehrlingszahlen und die beeindruckenden Leistungen bei diesem Wettbewerb zeigen deutlich, dass die steirische Industrie auf einem erfolgreichen Kurs ist“, ergänzt Hans Höllwart, Obmann der Metalltechnischen Industrie Steiermark.