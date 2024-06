Carla feiert 40 Jahre: Wie Sachspenden den Arbeitsmarkt bereichern

Carla, der Sachspendenmarkt der Caritas, spielt dabei eine zentrale Rolle und bietet Transitarbeitskräften wertvolle berufliche Perspektiven. Bei einer feierlichen Jubiläumsveranstaltung wurde die langjährige Arbeit gewürdigt und die Bedeutung der Projekte für die Gesellschaft hervorgehoben.

Carla feiert Erfolg: Jubiläum für berufliche Chancen und Nachhaltigkeit

Mit einer Feierlichkeit im Grazer Rathaus blickte die Caritas gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern auf die Erfolgsgeschichte der Beschäftigungsprojekte zurück. Petra Prattes, Vizedirektorin der Caritas, betonte die Wichtigkeit der Projekte für hunderte Lebensläufe und unterstrich deren Relevanz trotz aktuellem Fachkräftemangel. Besonders Carla, als größtes Arbeitsfeld der Beschäftigungsprojekte, leistet einen bedeutenden Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und bietet vielfältige Arbeitsplätze für Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten.

„Grundauftrag und unserer Mission: ein gutes Leben für alle“

„Viele hundert Lebensläufe, die wir in den vergangenen 40 Jahren begleiten und verändern durften, zeigen, dass wir unserem Grundauftrag und unserer Mission – einem guten Leben für alle – in den Beschäftigungsprojekten schon recht nahekommen.“ Nicht jede Person finde am ersten Arbeitsmarkt ihren Platz, für sie habe die Caritas in den letzten 40 Jahren „viele Modelle geschaffen, regional angepasst, für Jugendliche und Erwachsene, die niederschwellig sind und ineinander greifen“. Diese würden auch weiterhin und trotz aktuellem Fachkräftemangel benötigt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.06.2024 um 15:49 Uhr aktualisiert