Schienenersatzverkehr: Badner Bahn tagelang unterbrochen

Ein Lkw-Kranwagen hat am Montag die Oberleitung der Badner Bahn zwischen den Haltestellen Pfaffstätten und Baden schwer beschädigt. Der Zugverkehr ist derzeit stark eingeschränkt, und die Reparaturen werden laut den Wiener Lokalbahnen mehrere Tage in Anspruch nehmen.

800 Meter Oberleitung sind betroffen

In einer Aussendung der Wiener Lokalbahnen wurde mitgeteilt, dass die Oberleitung großflächig beschädigt wurde. Auf beiden Gleisen sind mehr als 800 Meter Oberleitung betroffen. Neben der Erneuerung der Oberleitung muss auch ein Fahrleitungsmast ausgetauscht werden. Die Reparaturen werden voraussichtlich bis Donnerstag andauern, bis zumindest eines der beiden Gleise wieder befahren werden kann.

Es gibt Schienenersatzverkehr

Aktuell kann die Badner Bahn nur zwischen den Haltestellen Quartier Belvedere und Traiskirchen Lokalbahn verkehren. Die Wiener Lokalbahnen haben daher kurzfristig einen Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Baden Josefsplatz und Traiskirchen Lokalbahn eingerichtet. Bis der Normalbetrieb auf beiden Gleisen wiederhergestellt ist, wird es nach ersten Schätzungen bis Ende der Woche dauern. „Wir bemühen uns, die Arbeiten so rasch wie möglich abzuschließen“, heißt es in der Aussendung des Unternehmens. Fahrgästen wird empfohlen, in dieser Zeit möglichst großräumig auszuweichen.