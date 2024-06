Eishockey-Testspielwoche: Zwei Spiele auch mit den Rotjacken

Die DEL-Klubs Schwenningen und Wolfsburg absolvieren ein einwöchiges Trainingscamp in der Kärntner Landeshauptstadt, vom 21. bis 25. August finden daher gleich fünf Vorbereitungsspiele in der Heidi Horten-Arena statt, jeweils zwei davon mit Beteiligung der Rotjacken und der ICE-Kollegen von den Vienna Capitals.

Gleich vier Klubs aus Österreich und Deutschland treffen aufeinander

Zwei ICE- und zwei DEL-Klubs treffen einander im August in Klagenfurt, um binnen fünf Tagen insgesamt fünf Testspiele gegeneinander auszutragen. Die Planung der Pre-Season des EC-KAC zur Vorbereitung auf den Start in der Champions Hockey League am 6. September nimmt Konturen an: Wie schon im Vorjahr wird die Heidi Horten-Arena im August Schauplatz mehrerer hochklassiger Testspiele sein, in denen gleich vier Klubs aus Österreich und Deutschland aufeinandertreffen werden. Analog zu 2023 werden die Grizzlys Wolfsburg, Vierter der Grunddurchgangstabelle der DEL in der abgelaufenen Saison, auch heuer für ein einwöchiges Trainingslager in Klagenfurt Station machen. Das Team von Ex-VSV-Kapitän Mike Stewart (Head Coach) und dem ehemaligen Rotjacken-Stürmer Gary Shuchuk (Assistant Coach) trat im Vorjahr gleich zwei Mal gegen den EC-KAC an, nun ist ein Duell mit den Gastgebern vorgesehen.

Mehrere Testspiele geplant

Gleichzeitig, also vom 19. bis zum 25. August, werden in diesem Jahr auch die Schwenninger Wild Wings ihre Zelte für ein Trainingscamp in Klagenfurt aufschlagen. Der Grunddurchgangssechste der vergangenen DEL-Saison wird von Steve Walker, dem Head Coach der Rotjacken im Spieljahr 2017/18, trainiert und in der Heidi Horten-Arena wie die Grizzlys drei Testspiele bestreiten. Den Klub aus dem Schwarzwald werden voraussichtlich einige hundert Fans an den Wörthersee begleiten. Am Samstag und Sonntag der Trainingslagerwoche Wolfsburgs und Schwenningens in Klagenfurt werden auch die Vienna Capitals in der Kärntner Landeshauptstadt zu Gast sein, um Begegnungen mit beiden DEL-Klubs zu absolvieren.