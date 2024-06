Auto-Crash auf der B100: Zwei Frauen schwer verletzt

Die beiden verletzten Frauen mussten mit der Rettung und dem Rettungshubschrauber in das LKH Villach gebracht werden.

Die beiden verletzten Frauen mussten mit der Rettung und dem Rettungshubschrauber in das LKH Villach gebracht werden.

Veröffentlicht am 24. Juni 2024, 16:45 / ©Peter Umlauft

Am Montagvormittag, den 24. Juni 2024, kam es auf der B100 im Gemeindebereich von Obervellach zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 33-jährige Frau aus Spittal an der Drau übersah das Auto einer 67-Jährigen, die zu dieser Zeit auf der B100 geradeaus fuhr. Deshalb kam es zu einer rechtwinkeligen Kollision, bei der das Fahrzeug der 67-Jährigen in einen angrenzenden Acker geschleudert wurde.

Mit Bergeschere aus Unfallfahrzeug befreit

Die 33-jährige Unfallbeteiligte musste von der Feuerwehr mittels Bergeschere aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Beide Frauen erlitten schwere Verletzungen und mussten von der Rettung und dem Rettungshubschrauber in das LKH Villach bzw. das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht werden. Im Einsatz standen auch die Freiwillige Feuerwehr Mallnitz, Obervellach und Flattach mit 18 Helfern.