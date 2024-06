RecycleMich-App: Zwei Millionen korrekt entsorgte Verpackungen

Davon profitierten nicht nur über 26.000 glückliche Gewinner, es ist vor allem ein großer Schritt für mehr Ressourcenschonung und Umweltschutz. Egal, ob zu Hause oder unterwegs – die RecycleMich-App funktioniert in ganz Österreich. Jetzt hat es die App sogar ins Finale des renommierten internationalen Sustainability Awards in Amsterdam geschafft. Im November 2024 wird sich zeigen, ob die App auch in ihrer Kategorie gewonnen hat.

Erfolgsgeschichte geht weiter

Die Erfolgsgeschichte der RecycleMich-App geht weiter: „Die 2-Millionen-Marke nach drei Jahren ist ein klarer Beweis für das wachsende Umweltbewusstsein der Österreicher und ein wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. Wir sind begeistert von der großartigen Resonanz zu unserer App“, sagt Ines Kilnhofer vom Führungsteam der RecycleMich-Initiative.

Auf Veranstaltungen vertreten

Breite öffentliche Aufmerksamkeit erhielt RecycleMich auch durch die Teilnahmen bei Großevents wie dem Vienna City Marathon oder dem Wiener Donauinselfest. Auch bei der 41. Auflage von Europas größtem Open-Air-Festival, das heuer vom 21. bis 23. Juni auf der Donauinsel über 2,5 Millionen Besucher anlockte, war RecycleMich zum bereits dritten Mal mit einem großen Eventzelt präsent, um umweltbewusstes Sammeln zu fördern.

Clevere Lösung für mehr Nachhaltigkeit

Da das Recyclingpotenzial in Österreich noch nicht voll ausgeschöpft wird, ist die RecycleMich-App eine wichtige Initiative, um über Irrtümer beim Recycling aufzuklären, die Sammlung zu verbessern, über Wertstoffe und deren Entsorgung zu informieren und mit den Menschen im Dialog zu bleiben. „Wir wollen eine Initiative, bei der alle –Nutzer, Unternehmen und die österreichische Abfallwirtschaft – an einem Strang ziehen, um natürliche Ressourcen nachhaltig zu schützen und die Kreislaufwirtschaft voranzutreiben”, erklärt Christian Abl, Director Recycling bei Reclay. „Der größte Engpass ist nach wie vor die Sammlung in den österreichischen Haushalten. Wir wollen alle Verpackungen in den Kreislauf zurückführen. Wir brauchen diese Wertstoffe, um daraus wieder Verpackungen herzustellen. Durch Anreize für die richtige Sammlung kann das gelingen.”

Recycling-Anreize für Verbraucher

Laut einer aktuellen Studie von Brand Trust erwarten 71 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten von Markenherstellern mehr Engagement und sozial und ökologisch verantwortungsvolles Handeln, um Missstände zu beseitigen. „Mit der RecycleMich-App bieten wir Produzenten und Herstellern die Möglichkeit, das korrekte Recycling ihrer Verpackungen incentivieren zu lassen. Die regionalen Mülltrenninfos sollen sicherstellen, dass die Userinnen und User richtig recyceln. So übernehmen die Markenhersteller Verantwortung für die in Verkehr gesetzten Verpackungen und sorgen dafür, das Sammeln und Recyceln der Wertstoffe zu verbessern. Wir schaffen eine wichtige Verbindung zwischen Herstellern und Verbraucherinnen und Verbrauchern. Das ist eines der zentralen Schlüsselelemente, wenn wir die Kreislaufwirtschaft und das Recycling in Österreich weiter vorantreiben wollen“, so Ines Kilnhofer.

RecycleMich im Finale des Sustainability Award 2024

Mit RecycleMich wird Recycling zum Kinderspiel: Nutzer scannen einfach den Barcode ihrer Verpackung und erhalten sofort regionale Informationen zur richtigen Mülltrennung. Als Belohnung für ihr Engagement winken tolle Prämien und Gewinnspiele wie Einkaufsgutscheine von Lidl oder Streaming-Abos von Sky X. So wurden bereits über 26.000 umweltbewusste Sammelhelden belohnt. Ob zu Hause oder unterwegs – dank der einfachen Handhabung der App ist die Entsorgung von Leergut in ganz Österreich kinderleicht und umweltfreundlich. Das hat sogar internationale Anerkennung gefunden: RecycleMich hat es ins Finale des renommierten Sustainability Awards in Amsterdam geschafft. Im November 2024 wird bekannt gegeben, ob die App in ihrer Kategorie gewinnen konnte. Partner von RecycleMich stehen hinter der gemeinsamen InitiativeOhne die Unterstützung aller Partnerunternehmen wären Erfolge wie diese nicht möglich. Kreislaufwirtschaft kann nur funktionieren, wenn wirklich alle an einem Strang ziehen.