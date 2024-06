Nach Einbrüche in Baucontainer: 16-jähriger stellt sich der Polizei

An der A2 Südautobahn in Thondorf, Bezirk Graz-Umgebung, wurden auf einem Firmenlagerplatz mehrere Baucontainer aufgebrochen und Sachschäden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht. Die Einbrüche ereigneten sich zwischen dem 22. und 25. März, am 20. Mai sowie zwischen dem 14. und 15. Juni 2024. Dabei wurden diverses Werkzeug wie Motorsägen, Schweißgeräte, Drohnen und Akkuschlagbohrer gestohlen. Zudem wurden zwei Laubbäume umgeschnitten und eine Straßenwalze in Betrieb genommen, die später per Kran geborgen werden musste.

„Weitere Ermittlungen im Gange“

„Aufgrund der Lichtbildveröffentlichung stellte sich am Wochenende ein 16-jähriger Tatverdächtiger der Polizei. Weitere Ermittlungen sind im Gange und werden nachberichtet“, heißt es seitens der Polizei.