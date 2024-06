Bus-Crash in Villach: Zwei Busse sind zusammengekracht

Am heutigen Montagabend kam es am Hauptbahnhof in Villach zu einem Zusammenstoß von zwei Bussen. Der genaue Unfallhergang ist noch unbekannt. Villach Verkehrsunfall

Am heutigen Montagabend kam es am Hauptbahnhof in Villach zu einem Zusammenstoß von zwei Bussen. Der genaue Unfallhergang ist noch unbekannt.